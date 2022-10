Marathonläufer und Olympionike : Karl-Heinz Sievers vollendet sein 80. Lebensjahr

Krefeld Es gibt Sportler, die vergisst man einfach nicht. Karl-Heinz Sievers ist so einer. Der Marathonläufer und Olympionike von Preussen Krefeld, der inzwischen in St. Tönis lebt, feiert seinen 80. Geburtstag.

Der Marathon-Olymionike Karl-Heinz Sievers, von den engsten Freunden „Kalle“ gerufen, wird am 2. Oktober 80 Jahre alt. Der einst bekannte Krefelder Marathonläufer lebt heute in St. Tönis. Der gebürtige Norddeutsche pflegt die sportlichen Kontakte: Anfang Juli war er zum 50-jährigen Bestehen der Mannschaft Deutscher Olympiateilnehmer in München und nahm auch schon am bundesweiten Treffen ehemaliger Langstreckler teil. Seine Marathonbestzeit aus dem Jahre 1970 in 2:17:34 Stunden ist heute noch unter den Top 30 der Deutschen Bestenliste zu finden. Jedes Jahr, so es seine Zeit zulässt, mischt er unter die Zuschauer beim Silvesterlauf in Forstwald.