Unter dem Motto „All you need is Spaß“ werden sich 1900 Teilnehmer in 67 Wagen sowie 23 Fußgruppen und zehn Musikgruppen ab 12.11 Uhr am Sprödentalplatz in Bewegung setzen. An zehn Stellen wird der Zug kommentiert, unter anderem am Rathaus- und am Theaterplatz.