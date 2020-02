Nach dem Anschlag in Hanau : 300 Krefelder bei Mahnwache

Mit einer Mahnwache gedachten rund 300 Krefelder der Opfer des Anschlags in Hanau. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Still gedachten Krefelder am Samstag der Opfer des Anschlags in Hanau.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Taibe Akdeniz

Während der Schweigeminute für die Verstorbenen des Anschlags in Hanau machten die Teilnehmer mit Schildern und Plakaten ihre Meinung deutlich. „Rassismus ist Gewalt im Kopf!“ In der Nacht zu Donnerstag waren eine Frau und acht Männer bei den Anschlägen auf zwei Shisha-Bars ums Leben gekommen. In einem Bekennerschreiben äußerte der mutmaßliche Täter Tobias R. rechtsradikale Motivationen.

Veranstalter der Mahnwache am Samstag auf der Neusser Straße waren der Deutsche Gewerkschaftsbund, das Bündnis für Toleranz, das Solidaritätshaus und das Alevitische Kulturzentrum Krefelds. In seiner Ansprache sprach Albert Koolen vom Bündnis für Toleranz von Trauer und Wut. Erst kürzlich sei Krefeld noch empört über das Malbuch mit volksverhetzenden Bildern der AfD gewesen. Heute seien sie in Trauer über die neun Opfer von Hanau. „Ist das eine zufällige Doppelung von Ereignissen? Wo sind die Sicherheitsbehörden? Warum ist der Staat nicht in der Lage, seine Bürger zu schützen?“, fragt Koolen. Über 300 Besucher aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten versammelten sich um das Mahnmal als Zeichen ihrer Solidarität. Auch Hayri Cakir vom Solidaritätshaus sprach seine Enttäuschung über die Bundesregierung aus: „Solche Angriffe sind für uns nicht überraschend. Die NSU-Fälle ermutigen weitere Neonazis, so dass wir jetzt über Hanau trauern, und die Bundesregierung sieht tatenlos zu.“

Wegen des kräftigen Windes mussten Passanten die Plakate, Blumen und Kerzen immer wieder aufstellen, was sie auch unermüdlich taten. Gemeinsam sangen sie das Lied „Wehrt euch, leistet Widerstand gegen den Rassismus hier im Land“. Auch Semra Özefe (26) aus Uerdingen setzte mit ihrer Anwesenheit ein aktives Zeichen gegen rassistischen Hass. „Dieses Ereignis wird in meinem Kopf bleiben. Gerade, weil ich auch aus der Shisha-Bar-Generation komme. Was in Hanau passiert ist, hätte auch meine Freunde und mich in Krefeld treffen können“, erklärt sie. Für die Zukunft wünscht sich die junge Frau, dass Rassismus von Politikern öffentlich angesprochen wird. Denn Sprache schaffe Politik. „Ich fühle mich als Migrantin von der Politik im Stich gelassen, wenn wie im Fall von Hanau von Fremdenfeindlichkeit gesprochen wird anstatt von Terror. Die Verstorbenen waren keine Fremden“, sagt Özefe.