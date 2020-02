Nach der SPD-Kritik : Fridays for Future kritisiert das Vorgehen der SPD

Björna Althoff ist Aktivistin von Fridays for Future Krefeld. Foto: Björna Althoff

Krefeld Die Antwort der SPD-Fraktion auf die Vorschläge von Fridays for Future, Straßen in der Innenstadt, die für den motorisierten Individualverkehr gesperrt werden könnten, per Onlinebefragung zu ermitteln und sich überfraktionell auf Sperrungen zu einigen, hat bei den Aktivisten wenig Gegenliebe gefunden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sven Schalljo

In einer erneuten, in Teilen scharf formulierten Erwiderung gingen die Ratskandidaten Björna Althoff, David Adelmann und Jonas Stickelbroeck, der unlängst durch die Öffentlichmachung des AfD-Malbuchs deutschlandweit Bekanntheit erlangte, vor allem auf vermeintliche Widersprüche in der SPD-Argumentation ein.

Die Aktivisten weisen darauf hin, dass die SPD selbst bereits Vorlagen zu einigen Straßensperrungen in verschiedene politische Instanzen eingebracht hat. So bei der Wiedenhofstraße oder der Rheinstraße zwischen Königstraße und Ostwall. „In der Bezirksvertretung Mitte liegt unter der Vorlagennummer 8202/19 (Dezember 2019) ein gemeinsamer Antrag von SPD und Grünen vor, das genannte Teilstück der Wiedenhofstraße für den motorisierten Individualverkehr zu sperren“, schreiben die drei Repräsentanten der Klimaschutzbewegung. Und auch bei der Rheinstraße verweisen sie auf einen Antrag zur Überprüfung einer Sperrung durch die SPD in der Bezirksvertretung Mitte.