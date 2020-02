Premiere im Theater Krefeld : Ostalgie mit Offenbach

Ein Pointen-Feuerwerk zündeten die Akteure bei der Premiere von „Orpheus in der Unterwelt!. Foto: Matthias Stutte

Krefeld Hinrich Horstkotte setzt Jacques Offenbachs Operette „Orpheus in der Unterwelt“ in eine Szene, die mutwillig im Berlin der Wendezeit verortet ist. Explosiv am Pult: Diego Martin-Etxebarria.

Wenn du schon morgens in der Bäckerei von frechen Teufelchen höllisch gut bedient wirst, dann klappt‘s auch abends mit der Unterwelt. Genauer „Orpheus in der Unterwelt“, denn die Offenbach-Operette feierte eine umjubelte Premiere im Theater Krefeld.

Es ist Karnevalssamstag, da sind gute Pointen willkommen, allerdings etliche Abonnenten anderweitig unterwegs, was eine ganze Reihe leerer Plätze zur Folge hat. Sei’s drum, Offenbach ist auch im Jahr eins nach seinem runden Geburtstag noch frisch, selbst wenn der Hype um den Mauerfall ziemlich lange her ist. Mauerfall, Operettenkönig – wie geht das zusammen?

Info Orpheus in der Unterwelt Operette von Jacques Offenbach Zweidreiviertel Stunden, eine Pause Vorstellungen: 25. Februar, 18., 25. März, 4. April, 17. Mai, 4., 12., 21. Juni Karten 02151 805125, www.theater-kr-mg.de

Hinrich Horstkotte ist der Mann, dem solcherlei Crossover Spaß macht. Der Regisseur stieß am Gemeinschaftstheater auf Führungskräfte und Ensemblemitglieder mit Ossi-Hintergrund und dichtete die schon von Offenbach verballhornte antike Geschichte um den Sänger und seine abgängige Frau flugs um aufs Berlin der Wendezeit.

Orpheus ist Geigenlehrer im Osten der Stadt. Seine Frau Eurydike ist er ebenso leid wie sie ihn. Da braucht nur der kecke Aristeus aus dem Westen kommen, der Gattin Honig ums Maul schmieren – und schon ist sie hin und weg. Wäre also alles gut. Wenn sich nicht die Götter einmischen würden, die im Imker längst Pluto, den Kollegen aus der Unterwelt, erkannt haben. Was einen Betriebsausflug nach sich zieht, bei dem die göttlichen Damen im KDW und die Herren an der Stelle des Kudamms einkehren, wo das Licht unzweideutig rot scheint. Hier räkelt sich Eurydike als Häschen aufm Sofa. Und wäre nicht gerade in dem Augenblick, als Orpheus seine Gattin (zähneknirschend) wieder heimführt, die Mauer gefallen, lebten sie unglücklich bis ans Ende der Tage. So aber gibt’s ein Happy-End mit politisch korrekt selbstbestimmten Häschen.

Horstkotte hat den gesamten Text umgedichtet, damit der Götterhimmel in den Palast der Republik passt. Hayk Dèinyan (Jupiter) und Debra Hays (Juno) sind als Honecker-Doubles umwerfend komisch, Susanne Seefing als Cupido ein Treppenwitz, Gabriela Kuhn als Öffentliche Meinung mit Mutti-Merkel-Allüren zum Schießen und nicht zuletzt Sophie Witte als Eurydike ein Leckerchen mit allem, was (auch soprantechnisch) dazugehört. Überhaupt ist das Ensemble, in dem auch einige sehr junge Sänger glänzen dürfen (der wunderbare Tenor James Park als Götterbote etwa oder die Mezzosopranistin Boshana Milkow als Diana im Jane-Fonda-Aerobic-Outfit), ungemein motiviert, dem Aberwitz der Inszenierung noch eins draufzusetzen. Denn Horstkotte hat nicht nur die verrückt ostalgischen Kostüme selbst entworfen, sondern auch Bühnenbildner Martin Dolnik die kleinsten Ossi-Details nachbilden lassen. Es gibt dauernd was Neues zu entdecken, bis endlich das Brandenburger Tor in ganzer Freiheit erscheint.

Zu diesem Phantasie-Spektakel gehört auch das Ballett, das Compagniechef Robert North höchstselbst choreografierte. Der Cancan in Schwarzrotgold ist eine echte Herausforderung fürs Zwerchfell. Und wenn wir schon von Lachkrämpfen reden: Die Idee, Styx, Plutos Puff-Faktotum mit Intendant Michael Grosse zu besetzten und ihm die Gestalt eines abgedankten Ostfernseh-Entertainers zu geben, zählt zu den Höhepunkten dieses turbulenten Operettenabends, an dem Diego Martin-Etxebarria am Pult der Niederrheinischen Sinfoniker nicht nur sängerdienliche Musizierfreude entfacht, sondern auch manch tempomäßig übermotivierte Aktionen des ansonsten prächtigen Chores routiniert pariert.