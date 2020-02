Zeugen gesucht : Zwei Einbrüche am Samstag in Krefeld

Zwei Einbrüche am Samstag in Krefeld

Krefeld Am Samstag hat die Polizei zwei Einbrüche in der Innenstadt registriert.

Das teilt die Polizei mit. Am Westwall hebelten Unbekannte im Zeitraum zwischen 14 und 16 Uhr eine Wohnungstür auf. Sie durchsuchten sämtliche Räume und entwendeten Schmuck.

An der Hülser Straße kam es zu einem Einbruchsversuch. Dort schlugen Einbrecher im Zeitraum zwischen 0.30 und 20 Uhr zwei Oberlichter eines Hauses ein. Aufgrund der fest montierten Stahlgitter in den Oberlichtern gelangten sie anschließend nicht in das Haus. Sie flüchteten unerkannt ohne Beute.