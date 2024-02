Karneval 2024 Es geht los – großer Rosenmontagszug zieht durch Kleve

Für die Narren in Kleve ist es der Höhepunkt des Straßenkarnevals: der Rosenmontagszug durch die Innenstadt. Zur Belohnung scheint sogar das Wetter in der Narrenhochburg am Niederrhein zu halten. Der Zug zieht von unten nach oben – beginnt also wieder im Ortsteil Kellen, und zwar auf der Emmericher Straße, und endet auf der Hoffmannallee am Kreuzungsbereich von Albersallee, Königsallee und Materborner Allee. Besonders ist es traditionell in der Klever Fußgängerzone, wo bunt kostümierte Karnevalisten den Zug in Empfang nehmen.