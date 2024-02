Tausende Jecken beim Rosenmontagszug Ganz Erkelenz maakt mött

Für Gesprächsstoff rund um den Rosenmontagszug in Erkelenz sorgt seit Jahren das Thema Musik. Denn bei den Wagenbauern der jüngeren Generation gibt es ein regelrechtes Wettrüsten, wer die lautesten Musikanlagen aufbieten kann – teils ist in den Wagen Tontechnik für fünfstellige Beträge verbaut. Einen guten Eindruck davon kann man sich vor Zugbeginn am Burgplatz verschaffen. Unter den Veranstaltern, nicht nur in Erkelenz, gibt es seit Jahren das Bestreben, dies nicht ausufern zu lassen. Ein erster Versuch war vor einigen Jahren in Erkelenz aber gescheitert. Mittlerweile gibt es daher Überlegungen, mit den Gesellschaften aus dem Stadtgebiet an einer gemeinsamen Lösung zu arbeiten.