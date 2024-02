Rosenmontagszug in Neukirchen-Vluyn Der Zug startete 2024 eine halbe Stunde später - einigen Reifen fehlte Luft

Neukirchen-Vluyn · Gegen 13.40 Uhr rollte der Rosenmontagszug am 12. Februar von Neukirchen nach Vluyn. Grund für die Verspätung waren Reparaturen an einigen Wagen. An Bord dieser fanden sich besondere Gäste.

12.02.2024 , 17:30 Uhr

37 Bilder So schön war der Rosenmontagszug in Neukirchen-Vluyn 37 Bilder Foto: Jakob Klos

Von Peter Gottschlich