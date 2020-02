Drei Züge in Krefeld abgesagt : Stürmische Zeiten für den Karneval

Statt Tulpensonntagszug gab es in Uerdingen eine spontane Polonaise vor dem Oedingsche Pub. Denn was ein richtiger Karnevalist ist, der nimmt auch eine Absage mit Humor. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Das Wetter machte den Karnevalisten in Uerdingen, Stahldorf und Gellep-Stratum einen Strich durch die Rechnung. Alle Zügen wurden aus Sicherheitsgründen abgesagt. Die Narren nahmen es mit Humor und zogen privat weiter.

„Es ist für uns eher Aschermittwoch als Tulpensonntag“, sagte ein trauriger Thorsten Süllwold, Vorsitzender des KZV Uerdingen, angesichts des abgesagten Zuges, in den die Ehrenamtlichen unzählige Stunden Arbeit und viel Geld investiert hatten. Einen Kilometer lang wäre der närrische Lindwurm gewesen, dafür hätten rund 950 Beteiligte gesorgt. Aber: „Das Risiko, dass die Veranstaltung bei der Wetterlage keine Deckung durch die Versicherungen gehabt hätte, ist einfach zu hoch gewesen“, erklärte Süllwold und gab an, dass der finanzielle Verlust groß sei.

Seit Ende des 18. Jahrhunderts wurde in Uerdingen Karneval gefeiert, meist im privaten Kreise. 1837 zog ein erster bescheidener Karnevalszug von Linn nach Uerdingen. 1860 stellte sich dann ein erster Rosenmontagszug auf. Seit 1936 zieht der Uerdinger Karnevalszug am Tulpensonntag, mit ihm der Uerdinger Karnevalsprinz, an dessen Seite ab 1937 auch eine Prinzessin trat.

Nach Ostern wollen die Verantwortlichen des KZV den Tulpensonntagszug nachholen. Es ist ein kleiner Hoffnungsschimmer, vor allem für die amtierenden Tollitäten Klaus II. (Schluckebier) und Silvia I., für die der Zug durch Uerdingen der Höhepunkt ihrer Herrschaft ist. Angesichts der Absage war die Solidarität unter den Krefelder Karnevalisten groß. Sowohl das Comitee Crefelder Carneval, das den Rosenmontagszug ausrichtet, als auch sein Hülser Pendant, das für den Breetlook-Zug verantwortlich zeichnet, boten den Uerdingern an, bei den Zügen am heutigen Montag und Dienstag dabei zu sein. „Das ist eine sehr schöne Geste“, sagte Süllwold.

Verärgert ist Zeltbesitzer Hans-Dieter Möller, der die fehlenden Einnahmen schmerzlich vermisst. Aus seiner Sicht war der Winddruck in Uerdingen nicht hoch genug, um eine Schließung zu rechtfertigen. In Düsseldorf und Nettetal seien die Zelte doch auch geöffnet geblieben. Viele Besucher, die schon zu den Zügen angereist waren, nahmen die Wendung mit Humor. Sie feierten kurzerhand in Kneipen oder Vereinsheimen und improvisierten kleine Züge durch die Straßen wie in Gellep-Stratum, wo die Stimmung trotz des miesen Wetters weiter ausgelassen war. Auch in Stahldorf wurde aus dem Karnevalszug spontan eine Karnevalsparty.