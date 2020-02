Einsatz in Krefeld : Fünf Angreifer verprügeln Mann in der Innenstadt

Fünf Angreifer verprügeln Mann in der Innenstadt

Einsatz in Krefeld

Krefeld Am Samstagabend ist ein Krefelder in der Innenstadt von fünf Männer geschlagen und getreten worden. Kurz vor Eintreffen der Beamten flüchteten die Angreifer zu Fuß.

Der 23-Jährige war nach Polizeiangaben um 19.10 Uhr im Bereich Ostwall/ Hansastraße unterwegs, als ihm ein Mann unvermittelt in den Rücken trat. Der Krefelder stürzte zu Boden. So liegend schlugen und traten vier weitere Männer auf ihn ein. Eine Zeugin beobachtete den Angriff und rief die Polizei. Kurz vor Eintreffen der Beamten flüchteten die Angreifer zu Fuß in Richtung Neusser Straße und fuhren dann mit einem Auto davon.