Karneval in Krefeld - heiße Phase beginnt Alle wichtigen Termine für das Karnevalswochenende

Die Karnevalssession ist in vollem Gange und in Krefeld jagt eine Veranstaltung die nächste. Für alle, die nicht aktiv in einem Verein sind, ist vor allem der Straßenkarneval der Höhepunkt der jecken Jahreszeit. Bis Rosenmontag ziehen viele verschiedene Züge durch die Krefelder Viertel: der große Zug durch die Stadt, der Uerdinger Tulpensonntagszug, der Stahldorfer sowie der Verberger Kinderkarnevalszug, der Karnevalszug Gellep-Stratum und der Oppumer Zug. Wir geben eine Übersicht über die einzelnen Zug-Termine in Krefeld: