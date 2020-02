Karneval in Krefeld : Verantwortliche sagen Karnevalszug in Uerdingen ab

Krefeld Der Karnevalsumzug in Uerdingen wurde am Sonntagmittag abgesagt. Auch den Zug in Stahldorf haben die Verantwortlichen abgesagt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Grund für die Absage ist das stürmische Wetter.

(RP )