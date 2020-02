Stadttauben Krefeld : Taubenküken „Rati“ sucht Paten

Krefeld Als blinder Passagier nahm Taubenküken „Rati“ an einer Sitzung im Rathaus teil. Nun sucht der Tauben-Teenager Menschen, die ihn finanziell unterstützen.

Aus dem Küken, das vor wenigen Wochen mehr an einen Mini-Geier als an eine Taube erinnerte, ist inzwischen ein stolzer Vogel geworden. „Rati“ nannten die Mitglieder des Vereins „Stadttauben Krefeld“ den kleinen Kerl, da er ihnen kurz vor einem Rathaus-Besuch übergeben worden war.

Damals hatte das Küken nach der Sitzung der Bezirksvertretung Mitte die Politiker aller Parteien entzückt (wir berichteten). Die Sitzung selber hatte es in der Handtasche von Stadttauben-Mitglied Klara Liebisch-Resewitz verschlafen, warm verpackt in deren Wollmütze.

Stadttauben in Krefeld : Taubenküken in der Bezirksvertretung Mitte

Wer eine Taube in Not findet, kann sich ab sofort unter Telefon 0157 30991393 an den Verein wenden oder den Mitgliedern eine WhatsApp schreiben. Verletzte Tiere sollten in einem Karton oder Stoffbeutel gesichert werden. Die Mitglieder von „Stadttauben Krefeld“ bemühen sich, möglichst schnell das verletzte Tier abzuholen.