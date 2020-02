Kultur in Krefeld : Künstler öffnen zum 50. Mal ihre Ateliers

Krefeld Der A-Gang wird 25 Jahre alt. Immer im Frühjahr und im Herbst laden die Künstler zum Kunst-Rundgang ein. Zum Jubiläum erscheint ein schöner Katalog über eine Geschichte von „Kontinuität und Bruch“.

Seit 25 Jahren laden Krefelder Künstler in ihre Ateliers ein: Einmal im Frühjahr, einmal im Herbst heißt es dann A-Gang. In diesem Jahr im März nun findet die 50. dieser Atelier-Ausstellungen statt, ein stolzes Jubiläum. Und es gibt ein Extra: Dazu haben die Künstler einen informativen und schönen Bildband vorgelegt, gefördert von der Krefelder Sparkassen Kulturstiftung. In diesem Katalog werden die einzelnen beteiligten Künstler mit ihren Bildern, Comics, Installationen oder Keramiken vorgestellt; außerdem werden Erinnerungen wachgerufen an besondere Projekte der kreativen Gruppe.