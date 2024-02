Karneval in Krefeld 2024 So schön war der Zug in Uerdingen

Gut eine halbe Stunde, bevor der Zug durch die Rheinstadt startete, versammelten sich bereits die Narren am Stadtpark. Die Musik spielte, eine Brezelbude ist aufgebaut und vor den Häusern haben die Narren einiges an Boden und Stehtischen aufgebaut. Die Polizei ist ebenfalls vor Ort und hat über acht Einsatzwagen an dieser Stelle parat.