Karneval 2024 in Dormagen Kleiner, aber feiner Umzug in Delrath

„Klein, aber fein“, trifft es wohl ganz gut, 12 Gruppen waren in diesem Jahr im Zug der „IG Delrather Karneval“ unterwegs. Darunter auch das Fanfaren-Tambourcorps aus Grimlinghausen und der Musikzug Halstenbek, der seit vielen Jahren schon aus Schleswig-Holstein anreist, um den Umzug musikalisch zu unterstützen. „Das hat bei uns schon Tradition, es ist immer total schön hier“, finden die Musiker. Und das finden auch die Fußgruppen, denn die meisten Teilnehmer sind schon seit vielen Jahren mit dabei. So auch die „Treue Jecke“. „Wir gehen schon seit 2005 mit und es macht immer wieder Spaß“, meint eine Teilnehmerin der Gruppe, die als Eskimos unterwegs sind. Alle haben sich viel Mühe gegeben mit den Kostümen. So auch die Gruppe „Hubertskompanie and Friends“, die in spacigen Outfits auf einer „Zugtour zum Mars“ waren oder die Gruppe „Schülgen“, die als Xylophone mitliefen. Seit über 20 Jahren mit dabei sind auch die „Kegeltussies“, die als Eulen durch Delrath zogen. „Ich bin in Delrath aufgewachsen und fühle mich mit dem Dorf verbunden“, sagt Teilnehmerin Sandra. Sabine ergänzt: „Die Stimmung ist immer gut, sowohl vor, während und nach dem Umzug.“ Bei der After-Zoch-Party wurde im Johanneshaus ausgelassen gefeiert.