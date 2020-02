Anteilnahme in Krefeld : Anschlag in Hanau: Bündnis für Toleranz lädt mit Partnern zur Demo

Auch in Krefeld ist die Anteilnahme nach den furchtbaren Ereignissen in Hanau groß. Foto: dpa/Nicolas Armer

Krefeld Das Verbrechen mit elf Toten in Hanau empört auch die Menschen in Krefeld.

Ibrahim Son, Vorsitzender der Union der türkischen und islamischen Vereine in Krefeld und Umgebung, zeigte sich bestürzt über die Ereignisse in Hanau und verurteilte sie auf das Schärfste. „In diesen traurigen Stunden denke ich an die Opfer, die Verletzten und die leidgeprüften Angehörigen. Ich spreche den Angehörigen der Opfer meine tiefe Anteilnahme aus, den Verletzten wünsche ich eine schnelle Genesung.“

Als Vertreter der muslimischen und türkischen Moscheen und Vereine sei er zutiefst erschüttert und äußerst bestürzt. Die Islamfeindlichkeit und der Rassismus hätten ein schreckliches Ausmaß angenommen. Vergangene Woche sei bekannt geworden, dass eine zwölfköpfige rechtsextremistische Terrorzelle mehrere Anschläge auf Muslime und ihre Moscheen geplant habe. Anfang der Woche seien volksverhetzende Malbücher bei einer Veranstaltung der nordrhein-westfälischen AfD-Landtagsfraktion in Krefeld verteilt worden. „Diese Entwicklung nehmen wir mit erdrückender Sorge wahr und hoffen, dass daraus politische und gesellschaftliche Konsequenzen gezogen werden“, sagt Son. Die Wurzeln des Verbrechens müssten klar und deutlich benannt werden: Es seien rechtspopulistische Hetze, die Rassismus und rechtsextremen Terror bestärkten.

Die Union rufe die Gesellschaft dazu auf, ein Zeichen für Solidarität zu setzen und enger zusammenzurücken, für ein Leben in Toleranz und Vielfalt. „Uns muss klar sein, dass Rassismus der größte Feind einer offenen Gesellschaft ist“, erklärt Son. „Im Alltag müssen wir jeder Art von Hetze und rechtspopulistischen Tendenzen entschlossen entgegenwirken.“

Die Krefelder Karnevalisten drücken den Opfern in Hanau ihren Respekt mit einer Schweigeminute aus. „Der Krefelder Rosenmontagszug startet um 12.11 Uhr. Um Punkt 12 Uhr wird es eine Schweigeminute in Gedenken an die Toten des Anschlags in Hanau geben“, sagt Albert Höntges, Zugleiter in Krefeld und stellvertretender Vorsitzender des Comitèe Crefelder Carneval. „Vorab werden Flugblätter verteilt, die Musik wird auf dem kompletten sieben Kilometer langen Zugweg für eine Minute abgestellt.“

Zum Gedenken an die Opfer von Hanau rufen der Stadtverband des Deutschen Gewerkschaftsbundes, das Bündnis für Demokratie und Toleranz in Krefeld, das Solidaritätshaus und das Alevitische Kulturzentrum für den heutigen Samstag um 14 Uhr zur Neusser Straße gegenüber Saturn auf. Das Motto lautet „Kein weiteres Opfer mehr! Solidarität gegen Rassismus und Faschismus.“