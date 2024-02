Karneval in Krefeld 2024 Besucherrekord beim Karnevalszug in Verberg

Ein perfekter Karnevalszug bei strahlendem Sonnenschein und milden Temperaturen – besser hätte der Auftakt des Karnevalswochenendes nicht sein können. Traditionell eröffneten die Verberger mit ihrem bunten Kinderkarnevalszug den Straßenkarneval und feierten am Nelkensamstag mit 7000 Jecken aus Krefeld und Umgebung. „Das ist wirklich ein neuer Besucherrekord“, berichtete Zugleiter Philipp Schmitz im Anschluss an den Zug. Der größte Karnevalszug für Kinder und Familien in Krefeld bestach auch in diesem Jahr wieder durch seine familiäre und friedliche Atmosphäre. „Das Publikum bestand aus vielen Familien mit Kindern, alle toll kostümiert und mit toller Stimmung dabei“, sagte Schmitz.