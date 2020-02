Krefelder Banken : Höhe der Sparzinsen: Kritik an Sparkasse

Rechtsanwalt Christian Preisigke ist Fachanwalt für Kapitalmarktrecht. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die anhaltende Niedrigzinsphase bereitet Sparern und Geldinstituten gleichermaßen Probleme. Banken und Sparkassen scheuen auch vor unpopulären Schritten nicht mehr zurück. Negativzinsen und Kündigungen von Sparverträgen stehen besonders in der Kritik.

Die Sparkasse Krefeld hat mitgeteilt, dass sie in diesem Jahr rund 12.500 Kündigungen für Prämiensparverträge aussprechen will. In den kommenden Jahren dürften in ähnlicher Größenordnung weitere hinzukommen. Über die Rechtmäßigkeit, sich vorzeitig aus der vertraglichen Verpflichtung zu lösen, sei juristisch das letzte Wort noch nicht gesprochen, erklärte Christian Preisigke, Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht, mit Kanzlei an der Stephanstraße.

Er empfiehlt, nicht nur die Wirksamkeit der Kündigung zu prüfen, sondern auch die Zinsberechnung der Sparkasse kritisch zu hinterfragen. Nachdem die Sparkasse Krefeld angekündigt habe, Sparverträge zu kündigen, sei die Verunsicherung bei den Kunden groß. Tatsächlich habe der Bundesgerichtshof (BGH) entschieden, dass unter sehr engen Voraussetzungen Sparverträge gekündigt werden könnten. Diese Voraussetzungen lägen aber bei weitem nicht bei jedem Vertrag vor, sagte Preisigke.

Info Sparkasse: Sparverträge sind aus anderer Epoche Der Bundesgerichtshof betrachte die Zinssituation als ausreichenden „sachlichen Grund“ für eine Kündigung der Verträge „Prämiensparen flexibel“ und trage damit dem seit Jahren anhaltenden Umfeld von Null- beziehungsweise Negativzinsen Rechnung, berichtet die Sparkasse Krefeld. Die betreffenden Ratensparverträge seien in einer anderen Epoche geschlossen worden, lange vor der Finanzkrise. Seinerzeit sei eine Null-Zinspolitik der Europäische Zentralbank unvorstellbar gewesen. Das veränderte Zinsumfeld erschwere es, die Erträge zu erwirtschaften, die die Sparkasse benötige, um die jährlichen Prämienzahlungen aufzubringen, betonte die Sparkasse. Sie habe die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Prämiensparverträge eingehend geprüft. Im Ergebnis träfen die Voraussetzungen wie Ablauf des 15. Sparjahres und Erreichen der Höchstprämie bei den zu kündigenden Verträge zu.

„Unabhängig von der Frage einer unwirksamen Kündigung haben viele Sparkassen in nicht unerheblichem Umfang die Zinsen zu Lasten der Kunden fehlerhaft berechnet und bereits seit mehreren Jahren zu geringe Zinsgutschriften erteilt“, behauptet Preisigke. In einem von seiner Kanzlei vor dem Landgericht Krefeld bereits geführten Verfahren habe die Sparkasse Krefeld einräumen müssen, dass sie zu Lasten des dortigen Kunden gegen Vorgaben des BGH verstoßen und seit Jahren deutlich zu geringe Zinsgutschriften erteilt habe, berichtet der gebürtige Hannoveraner, der seine Referendarzeit am Oberlandesgericht Hamm und am Landgericht Siegen verbrachte.

„In der Tat gab es einen konkreten Fall, in dem eine Klage eingereicht wurde. Das Ergebnis eines einzelnen Verfahrens kann nicht zu einer endgültigen Klärung des Sachverhaltes führen. So ist seit dem 17. September 2019 vor dem OLG Dresden ein Verfahren anhängig, um die offenen Rechtsfragen zur Zinsberechnung zu klären. Hieraus erwarten auch wir eine höchstrichterliche Entscheidung, welche Anforderungen an Zinsanpassungen zu stellen sind“, erklärte Thomas Loyen, Sprecher der Sparkasse Krefeld, auf Anfrage unserer Redaktion.

Nur ein Prozent der Kunden würden sich nach seiner Erfahrung gegen so etwas wehren, informierte Preisigke. Mittlerweile aber würden immer mehr Kunden wach. Bei falsch berechneten Zinsen komme schnell ein Betrag zwischen 1000 und 10.000 Euro zusammen. Nicht selten lenkten Geldinstitute ein, wenn ihre Zinsberechnung in Zweifel gezogen werde. „Der Kunde unterschreibt dann eine Verschwiegenheitserklärung und freut sich über die Nachzahlung“, berichtet der Rechtsanwalt.