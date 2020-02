Karneval in Krefeld : Rosenmontagszug rolls over Theaterplatz

Krefeld Der Karneval feiert Rock’n’Roll: Der Zug zieht erstmals über den Platz. Der soll als neue Partymeile bis zu 2000 Besucher locken.

Vom Karnevalsmotto „All you need is Spass“ – frei nach den Beatles – inspiriert heißt es am kommenden Montag, 24. Februar, „Rosenmontagszug rolls over Theaterplatz“. Die Unebenheiten von Straße und Platz werden provisorisch mit einer wieder entfernbaren Asphaltschicht geebnet. „Die Karnevalswagen sind maximal 2,80 Meter breit, da ist Platz genug auch bei der Zufahrt über die Färberstraße“, sagt Lethen. Schon lange bevor die ersten Karnevalswagen anrollen, soll unter dem Motto „Platz Nase“ gefeiert werden. Um 11.11 Uhr startet das Programm mit den Lokalmatadoren von Jeck United. Die Band hat sich 2015 gegründet und mit „Höppe Höppe“ einen Sessions-Hit gelandet. Inzwischen treten die Krefelder als Vorband der Bläck Fööss und der Räuber auf und verstehen sich als Ganzjahres-Spaßband. Ihre Musik ist nicht auf ein Genre festgelegt, aber immer selbstkomponiert und mit Gute-Laune-Texten. Auf dem Platz wird eine große Bühne aufgebaut. Frontmann Volker Diefes wird die verschiedenen Sets moderieren und auch den Zug, der gegen 13.30 Uhr erwartet wird. Auch eine Fußgruppe des Theaters zieht mit – quasi an der eigenen Haustür vorbei. Nach dem Zug werden die Jungs von Specktakel ihren Hit „Mama Laudaaa“ und Stimmungsschlager singen, optisch verstärkt durch sieben Mädels der Ravens-Cheerleader. Foodtruck, Bierpilze und Toilettenwagen stehen für menschliche Bedürfnisse bereit. Es herrscht Flaschenverbot. getränke werden nur in wiederverwendbaren Plastikbechern ausgegeben. Gegen 16.30 Uhr wird sich der Platz wieder leeren.