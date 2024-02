Karneval in Kaarst 2024 Tausende Jecken beim Rosenmontagszug in Büttgen

Die knapp 8500 Närrinnen und Narren, die beim Rosenmontagszug in Büttgen am Straßenrand standen, mussten Geduld mitbringen. Denn der Zug verspätete sich im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Doch das machte dem närrischen Volk nichts aus: Nach dem Start des traditionellen Rosenmontagszuges an der Hermannistraße vertrieben sich die Football-Spieler, Frösche, Bienen, Panzerknacker, Cowboys oder Hippies die Zeit mit Karnevalsmusik und kühlen Getränken.