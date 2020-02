Termine : Hier feiert Krefeld Karneval

Krefeld Wir haben alle Termine von Donnerstag bis Dienstag gesammelt, an denen in Krefeld Karnevalspartys stattfinden.

Mit dem Donnerstag beginnt der Straßenkarneval erst so richtig. Während in der Innenstadt und den meisten Vororten von Altweiber bis Rosenmontag Karnevalszüge und -partys zu finden sind, ist in Hüls am Dienstag der Höhepunkt. Wir fassen die Termine zusammen.