Sturmtief Sabine : Wegen Orkans: Am Montag bleiben Schulen und Kitas geschlossen

Krefeld Das Risiko ist wohl zu groß: Die Stadt Krefeld hat am Samstagnachmittag erklärt, dass Schulen und Kitas am Montag geschlossen bleiben.

Angesichts der angekündigten Wetterlage mit Sturm- und Orkanböen hat die Stadtverwaltung Krefeld am Samstagnachmittag entschieden, dass am Montag, 10. Februar, die gefahrlose Erreichbarkeit von Schulen und ein sicherer Unterrichtsbetrieb nicht garantiert werden kann. Aus diesem Grunde wird an diesem Tag an allen Schulen in städtischer Trägerschaft kein Unterricht stattfinden. Für Kinder, die dennoch die Schulen erreichen sollten, wird in den Schulen ein Notdienst eingerichtet. Alle städtischen Kindertageseinrichtungen bleiben komplett geschlossen. Ein Notdienst wird in den zentral gelegenen Kitas Hubertusstraße, welche durch das Team der Kita Westwall verstärkt wird, sowie Christian-Roos-Straße, unterstützt durch das Team der Kita Ritterstraße, eingerichtet. Ab Dienstag, 11. Februar, werden der Unterricht voraussichtlich wieder stattfinden sowie die städtischen Kitas geöffnet sein. Ebenfalls betroffen vom Sturm ist der geplante Stadtvorlesewettbewerb, dieser wird abgesagt.