Wegen Sturm „Sabine“ : Schulen in Krefeld bleiben am Montag geschlossen

Schulen in Krefeld bleiben am Montag geschlossen

Krefeld Nach Düsseldorf und Köln hat nun auch die Stadt Krefeld bekanntgegeben, dass die städtischen Schulen und Kitas am Montag geschlossen bleiben. Anlass ist die aktuelle Sturmwarnung.

Am Freitag war noch unklar, wie die Stadt Krefeld angesichts der Sturmwarnung für Sonntag und Montag mit Schulen und Kindertagesstätten umgehen will. Nun ist eine Entscheidung gefallen: In Krefeld fällt der Unterricht in allen städtischen Schulen aus. Zudem bleiben die Kitas für diesen Tag geschlossen. Zuvor hatten schon Düsseldorf und Köln bekanntgegeben, dass sie ebenso verfahren wollen.