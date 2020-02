Wettbewerb in Krefeld : Montag lesen die Sechstklässler vor

Mit dem Lesewettbewerb will der Börsenverein des Deutschen Buchhandels die Lust am Lesen fördern. Foto: dpa/Jens Büttner

Krefeld Der Regionalentscheid für die Stadt Krefeld findet in der Mediothek statt.

(ped) Ulrike Renk hat gerade den dritten Band der Seidenstadt-Saga um die jüdische Krefelder Familie Meyer veröffentlicht: „Tage des Lichts“ erzählt das Schicksal von Tochter Ruth Meyer, die nach der Reichspogromnacht nach England emigriert ist. Am Montag lässt die Autorin sich vorlesen. Sie sitzt in der Jury des Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels. Der Regionalentscheid für die Stadt Krefeld beginnt am Montag, 10. Februar, 15.30 Uhr, in der Mediothek.

Hunderttausende lesebegeisterte Schüler der sechsten Klassen haben sich auch in diesem Schuljahr am größten bundesweiten Lesewettstreit beteiligt, in mehr als 7200 Schulen wurden im vergangenen Herbst die besten Vorleserinnen und Vorleser gekürt. Jetzt gehen die Schulsieger in den regionalen Entscheiden der Städte und Landkreise an den Start. Der oder die Beste vertritt Krefeld beim Landeswettbewerb.

Der traditionsreiche Vorlesewettbewerb wird seit 1959 vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels durchgeführt und steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Öffentliche Aufmerksamkeit für das Kulturgut Buch zu erregen, Leselust zu wecken und die Lesekompetenz von Kindern zu stärken, sind dem Verband zentrale Anliegen. Die über 600 Regionalwettbewerbe werden von Buchhandlungen, Bibliotheken, Schulen und anderen kulturellen Einrichtungen organisiert.