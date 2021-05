Wirtschaftsjunioren überrascht von Resonanz aus Wülfrath : Wettbewerb: Kita Farbenfroh hat die fleißigsten Hasen-Maler

Gutschein-Übergabe in der Kita Farbenfroh. Alle hoffen, dass sich der Betrieb dort bald wieder normalisiert. Foto: Hanna Eisenbart

Wülfrath Von den Wirtschaftsjunioren Niederberg gab es dafür einen Gutschein für den Besuch eines Eiswagens. Jetzt muss nur noch das Wetter besser werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Hanna Eisenbart

Die Wirtschaftsjunioren Niederberg, einer von über 200 Kreisverbänden in Deutschland, bieten nicht nur Hilfestellung für junge Unternehmer und Selbständige, sondern weiten ihr ehrenamtliches Engagement auch auf den sozialen Bereich aus. Sie sind ein eigenständiger Verein, der aber von den Industrie- und Handelskammern der jeweiligen Region unterstützt wird. Die Wirtschaftsjunioren Niederberg veranstalten in der Regel einen „Markt der Möglichkeiten“ – ein Angebot an Ausbildungssuchende, einen „Tag der offenen Tür“, halten Kontakt zu den Stadtverwaltungen bis hin in den politischen Raum und üben auch den politischen Talk.

Für die Aufgaben im sozialen Bereich ist Kathrin Schneiders zuständig. Sie hat sich in diesem Jahr etwas Besonderes einfallen lassen: Die Kinder in den Kitas der Region waren aufgerufen, den Osterhasen in jedweder Größe, Form und Farbe zu malen und an die Wirtschaftsjunioren zu schicken. An der Kita, die die meisten Bilder eingesandt hat, wird an einem Tag, an dem es richtig warm ist, ein Eiswagen vorfahren und die Kinder dürfen nach Herzenslust alle Sorten ausprobieren.

An der Malaktion haben sich sieben Kitas beteiligt und es wurden um die 1000 Bilder eingereicht, davon alleine aus der roten Gruppe der Kita „Farbenfroh“ 180 Osterhasen. Den Gutschein über den Besuch des Eiswagens überreichte der Vorsitzende der Wirtschaftsjunioren Niederberg, Matthias Morawetz, mit Kathrin Schneiders und die Leiterin der Kita „Farbenfroh“, Sabine van Ark, nahm ihn freudestrahlend entgegen.

Seit vier Jahren ist Sabine van Ark Leiterin der Kita, in der sie seit 1989 als Erzieherin tätig ist. Ihre beiden Mitstreiterinnen in der roten und blauen Gruppe, Ausra Ay und Luisa Dell‘Ernia, gesellten sich zu ihren Schützlingen und es entstand ein fröhliches, kunterbuntes Erinnerungsfoto. In Normalzeiten besuchen die Kita „Farbenfroh“ 80 Kinder, verteilt auf vier Gruppen. Aber Corona lässt auch hier die reguläre Besetzung nicht zu und die Leiterin erwartet sehnlichst die Rücknahme der Einschränkungen.