Kostenpflichtiger Inhalt: Krefelder City : Wie der Kampf um Sauberkeit verläuft

Die Welt als Mülleimer: Rechts oben klebt ein Kaugummi an einer Bank an der Haltestelle Ostwall/ Rheinstraße. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld In schönstem Bürokratendeutsch hat die Stadt in der Einwohnerfragestunde des Rates interessante Zahlen zu Bußgeldern in der City vorgelegt. Alarmierend: Pro Monat verzeichnen die Ordnungskräfte 100 Fälle von aggressivem Betteln.