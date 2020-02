Fußball-Landesliga : Fischeln in Süchteln gefordert

Fischeln in Süchteln gefordert

Krefeld Fußball-Landesliga: Der VfR braucht im Abstiegskampf jeden Punkt. Mit einem Sieg kann er auch die Gastgeber in den Kreis der bedrohten Teams herein ziehen.

(uwo) Fünf Mannschaften kommen zu Beginn der Restsaison für einen der vier Abstiegsplätze in Frage. Der VfR Fischeln ist einer der bedrohten Kandidaten, hat aber mit 17 Punkten als Tabellenvierzehnter jenen Platz inne, der am Ende die Rettung bedeuten würde. Die Rechnung hat allerdings einen Haken, denn der SV Hö.-Nie. (15 Punkte) hat noch drei Nachholspiele im Köcher und könnte bei entsprechender Ausbeute die Krefelder auf einen Abstiegsplatz verweisen. Diese Situation verdeutlicht, dass der VfR einen guten Start erwischen muss. Der Weg führt die Elf von Trainer Kalli Himmelmann zum vom Ex-Fischelner Fabian Wiegers trainierten ASV Süchteln, der sich seinerseits mit einem Sieg die Abstiegszone bis auf neun Punkte vom Leib halten kann. „Auf der anderen Seite“, sagt Himmelmann, „wären es nur noch drei Punkte, wenn uns ein Sieg gelingt. Das wäre für uns schon ein Reißer, der uns sicher weiteres Selbstvertrauen gibt. Für beide Mannschaften steht daher viel auf dem Spiel. Wobei ich glaube, dass Süchteln das Spiel etwas lockerer angehen kann“. Auch aus einem anderen Grund täten dem VfR Punkte gut, denn das folgende Programm mit dem Heimspiel gegen den 1. FC Mönchengladbach und der Reise zum SV Sonsbeck haben es in sich.