Fußball-Landesliga : Schwerer Auftakt für die Teutonen

Krefeld Fußball-Landesliga: St. Tönis ist beim Tabellenfünften 1. FC Mönchengladbach zu Gast. Die Kastrati-Elf will Sterkrade auf den Fersen bleiben. Siebe wieder im Kader.

(uwo) Mit dem Auswärtsspiel beim Tabellenfünften 1. FC Mönchengladbach startet Teutonia St. Tönis morgen (15 Uhr) wieder in die Landesliga-Saison, an deren Ende für den Tabellenzweiten der anvisierte Aufstieg in die Oberliga stehen soll. Der Vorsprung auf den dritten Platz ist komfortabel. Den sollten sich die Teutonen nicht mehr nehmen lassen. Weil aber derzeit unklar ist, ob die aktuelle Platzierung auch zum direkten Aufstieg reicht, muss der Fokus in den nächsten Wochen darauf gerichtet sein, den zwei Punkte besser dastehenden Spitzenreiter Sterkrade-Nord nach Möglichkeit abzufangen. Ausrutscher sollte sich die seit dreizehn Spielen ungeschlagene Elf von Trainer Bekim Kastrati daher möglichst nicht leisten.