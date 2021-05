Corona-Verstoß in Krefeld : Hotelier muss 40.000 Euro wegen illegaler Prostitution zahlen

Die Überwachung der noch bis Donnerstag geltenden Ausgangssperre führen Polizei und Kommunaler Ordnungsdienst gemeinsam durch. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Am Sonntagabend wurde in einem Hotel in der City eine 21-jährige Frau angetroffen, die sich dort prostituierte. Das Hotel ist nicht zum ersten Mal aufgefallen. Außerdem werden Mitarbeiter im Krefelder Impfzentrum wegen fehlender Vakzine angegangen und beleidigt. Gesundheitsdezernentin Sabine Lauxen bezeichnet die Lage als „unerträglich“.