Kunst in Krefeld : Beethoven – ein Ballett in Gemälden

Krefeld Die Künstlerin Mauga Houba-Hausherr hat das Ballett „Beethoven!“ besucht – mit dem Skizzenblock: Bilder eines Theaterabends.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Petra Diederichs

Am Anfang steht immer die Neunte: Wenn Mauga Houba-Hausherr ins Atelier geht, dreht sie Beethovens berühmte Sinfonie auf. Laut. Unbedingt laut. Mit der „Ode an die Freude“ kommt die Kraft für die Farbe. Seit anderthalb Jahren beschäftigt die Krefelderin sich intensiv mit dem Musiker. Ein Beethoven steht immer auf der Staffelei oder zum Trocknen daneben. Die Künstlerin hat im vergangenen Jahr am großen Auftakt zum Jubiläum teilgenommen. Die Bonner Initiative „Beethoven bei uns“ hat bei 825 Veranstaltungen mit Künstlern in ganz Deutschland den Teppich ausgerollt zum 250.Geburtstag des Komponisten, der in diesem Jahr allerorten gefeiert wird. Die Malerin hat in Düsseldorf ausgestellt, hat Künstler und Musiker in ihr Krefelder Atelier eingeladen und Beethoven gefeiert. 2020 hat für sie mit dem Neujahrskonzert der Niederrheinischen Sinfoniker und Beethovens Sinfonie Nr. 9 begonnen, und sie hat die Premiere des Ballettabends „Beethoven!“ von Robert North im Theater besucht – natürlich mit Skizzenblock.

Im Atelier am Grönkesdyk sind aus den flotten Strichen, die im dunklen Zuschauerraum auf Papier geflogen sind, Zeichnungen entstanden, Aquarelle – Bilder, in denen die Atmosphäre eines betörend schönen Theatererlebnisses mit der eigenen künstlerischen Deutung zum Ausdruck kommt.

info Annäherungen an ein Genie der Musik Bilder Für eine Beethoven-Ausstellung Mauga Houba-Hausherr Ausstellungsräume. Kontakt www.mauga.de Ballett Nächte Vorstellungen 8. und 21. Februar; Kartentelefon 02151 805125

Musikalisch, nein, das sei sie nicht, sagt Mauga Houba-Hausherr. Mit fünf hat die gebürtige Polin in Kattowitz Klavierunterricht gehabt. Und sich standhaft verweigert. „Üben mochte ich nicht: ständiges Wiederholen. Da wollte ich nicht mehr hin.“ Noten allerdings faszinieren sie: „Die haben etwas Malerisches.“ Und Beethoven hat etwas Magisches. Intensiv hat sie recherchiert, sich in Biografien vertieft, Bildnisse studiert, um sein Gesicht zu ergründen, und dazu seine Musik gehört. „Der Mensch ist für mich spannend. Wenn ich versuche sein Abbild zu malen, dann muss ich mit ihm kommunizieren und seinen Charakter erforschen.“

Bei historischen Personen stellen Überlieferungen, vorgegebene Deutungen und Vorstellungen der eigenen Wahrnehmung Fallen. Die Künstlerin erinnert sich an die Szene, in der Beethoven, der im Ballett von Tänzer (Alessandro Borghesani), Musiker (André Parfenov) und Schauspieler (Michael Grosse) dargestellt wird, einsam auf der Treppe thront, das Kinn in die Hand gestützt: „Großartig: Das Genie ist oben, aber allein. Und ich habe gedacht: Ja, diese Haltung ist typisch.“ Dann hat sie das Internet durchforstet, wo dieses Denkmal steht. Sie wurde für Beethoven nicht fündig. Es gibt Abraham Lincoln in ähnlicher Pose.