Premiere im Theater Krefeld : Hochspannung bei „Salome“

Sie sieht ihn, sie will ihn. Weil Jochanaan (Johannes Schwärsky) Salome (Dorothea Herbert) zurückweist, will sie seinen Kopf. Foto: Matthias Stutte

Krefeld Richard Strauss‘ Oper begeistert das Krefelder Premierenpublikum. Regisseur Anthony Pilavachi zeigt ein brisantes Familiendrama - und die musikalische Leistung besticht: allen voran Dorothea Herbert. Sie schafft die Balance zwischen Mädchen und glutvoller Verführerin.

Die Handlung verlegte Pilavachi in die 1920er Jahre, ansonsten beließ er - bis auf den veränderten, aber sehr logischen Schluss (der nicht verraten wird) - alles in der originalen Fassung. Die „perversen Leute“ (Strauss) und die durch und durch verdorbene Gesellschaft zeichnete der Regisseur dank sorgfältiger Personenführung ebenso plastisch wie die Schilderung einer tragischen Familiengeschichte. Herodes heiratet Herodias, nachdem er deren Ehemann – seinen Bruder – hat töten lassen. Der Prophet Jochanaan klagt das Lasterleben der Herodias an, deshalb wird er von Herodes in einer Zisterne gefangen gehalten. Salome, Herodias‘ Tochter, verliebt sich in die Stimme des Propheten und ruht nicht eher, bis der ihr ergebene Narraboth - gegen Herodes‘ Befehl - den Gefangenen aus seinem Verlies holt.