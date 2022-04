Sinfoniekonzert in Krefeld : Die „Pathétique“ traf mitten ins Herz

Krefeld Die von Todesahnung umflorte Sinfonie Tschaikowskys fing die düstere Stimmung dieser Wochen ein. Beim Konzert der Niederrheinischen Sinfoniker berührte auch Gaststar Alena Baeva mit Worten und meisterlichem Spiel.

Tschaikowsky schrieb dieses Meisterwerk 1893, also in seinem Todesjahr – wenige Tage nach der Uraufführung starb der Komponist unter mysteriösen Umständen. Es scheint, als habe er seinen Tod vorausgeahnt – bereits das düstere Adagio (die Einleitung zum Kopfsatz) unterstreicht diese Vermutung. Selbst das Allegro con grazia an zweiter Stelle – ein friedlich wiegender Walzer – suggeriert durch den im Trio unerbittlich pochenden Orgelpunkt eine drohende Gefahr. Rasant und jagend kommt der anschließende Marsch in wechselnden Stimmungen daher, und das abschließende Adagio lamentoso erinnert in seiner tiefen Schmerz ausdrückenden Klangsprache fast an ein Requiem.