Baudenkmäler in Remscheid : Ein Vielzweckbau für die Kultur

△ Zeichen der Solidarität: Das 1954 eröffnete Teo Otto Theater wird derzeit in den Landesfarben der Ukraine beleuchtet. Foto: Jürgen Moll

Remscheid Das Teo Otto Theater, bis 2001 Stadttheater Remscheid genannt, wurde unmittelbar nach Ende des Zweiten Weltkriegs geplant und 1953 im Stadtrat genehmigt. Eröffnet wurde es 1954 mit Schillers „Wallenstein“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Weitzdörfer

Das Teo Otto Theater als „gute Stube Remscheids“ in Sachen Kultur zu bezeichnen, würde die anderen guten Stuben der Stadt – von Klosterkirche über Rotationstheater und Schatzkiste bis zum Westdeutschen Tourneetheate – ein wenig in den Schatten stellen. Dass der wuchtige Bau an der Konrad-Adenauer-Straße, der seit Januar 2000 auf der Denkmalliste der Stadt steht, bei Kulturfreunden auch aus dem Umland einen guten Ruf hat, ist indes unbestritten.

Betrachtet man die mittlerweile bald 70-jährige Geschichte des Theaters, kann es durchaus als ein typischer Fall von „Ironie der Geschichte“ bezeichnet werden, dass der vom obersten Propagandahetzer des NS-Regimes, Dr. Joseph Goebbels, 1944 befohlene „totale Krieg“ indirekt dazu führte, dass das Teo Otto Theater heute an der bekannten Stelle steht. Denn durch Weltkriegsbomben wurde die Remscheider Innenstadt von der Nacht auf den 31. Juli 1943 zerstört. Ein Gebäude, das den Bomben zum Opfer fiel, war auch das damalige Schauspielhaus an der Brüderstraße. Eine kurze Interimslösung war die Stadtparkhalle, in der noch ein Jahr lang gespielt wurde – ehe das von Goebbels ausgerufene Inferno im August 1944 jedem Theaterbetrieb in Deutschland ein brutales Ende setzte.

Info 620 Personen passen in das Teo Otto Theater Theater Das Teo Otto Theater bietet Platz für 620 Personen, erbaut wurde es von 1952 bis 1953. Das Gebäude wurde 2000 auf die Liste der Denkmäler der Stadt Remscheid gestellt. Bis 2001 hieß es Stadttheater Remscheid, ab 2001 bekam es den Namen des Remscheider Bühnenbildners Teo Otto, der an den Planungen aktiv mitgearbeitet hatte. Programm Das Programm der jeweiligen Spielzeit wird in einem „Almanach“ genannten Büchlein veröffentlicht. Alle Termine und Veranstaltungen sind auch auf der Internetseite des Theaters zu finden. www.teo-otto-theater.de

Es mussten beinahe zehn Jahre vergehen, in denen in Remscheid die Diskussion über ein neues Theaterhaus indes durchaus schon früher geführt wurde. Am 11. Februar 1953 war es dann soweit: Der Stadtrat entschied, dass ein neues Stadttheater gebaut werden sollte – allerdings nicht am alten Standort an der Brüderstraße, sondern im Mittelpunkt der Stadt. Anderthalb Jahre später, am 3. Oktober 1954, wurde das neue Stadttheater dann feierlich eröffnet. Wie Stadtarchivarin Viola Meike schmunzelnd sagt: „Es wird immer wieder berichtet, dass das Teo Otto Theater der erste Theater-Neubau in Westdeutschland nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs gewesen sei. Ich habe aber auch schon von anderen Theatern gehört, die das auch von sich behaupten – etwa in Bochum.“

Die Anordnung der Sitze erinnern an einen Kinosaal – was damit zu tun hat, dass das Architektenbüro von Ernst Huhn bei der Planung auf Filmtheater spezialisiert war. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Feststehen dürfte indes, dass das Remscheider Stadttheater zu den ersten seiner Art nach dem Krieg gehört. Auch wenn heute kaum jemand das Theater in Frage stellt – in den 1950er-Jahren war der Neubau alles andere als unumstritten. Wie Gisela Schmöckel in den Bergischen Blättern 15/94 schrieb: „In einer Stadt, in der über 80 Prozent aller Gebäude durch den Bombenangriff vom 30. Juli 1943 zerstört waren, in der Einheimische und Flüchtlinge in heute unvorstellbar bedrückenden Wohnverhältnissen lebten, wollten Kulturbesessene und Kulturverantwortliche ein neues Theatergebäude.“

Es sei ein Argument der Verwaltung gewesen, das den Stadtrat an jenem 12. Februar 1953 – die Sitzung des Vortages habe bis 1 Uhr in der Nacht gedauert – zur Zustimmung gebracht habe: „Remscheids Bürger sollten nicht zu ‚Parasiten‘ des Kulturangebots der Nachbarstädte werden“, wie Gisela Schmöckel schrieb. Zur Planung und Konzeption des Neubaus wurde auch ein im Züricher Exil lebender Remscheider Bürger herangezogen – Teo Otto, der später dem Theater seinen Namen geben sollte.

Otto, wohl der bekannteste Bühnenbildner im deutschsprachigen Raum, hatte unter anderem die Ausstattung für Gustav Gründgens ikonische Faust-Interpretation übernommen. Bei der Architektur habe man auf eine möglichst vielseitige Nutzbarkeit des Theaters geachtet. Es sei ein kultureller „Vielzweckraum“ geworden, wie Gisela Schmöckel schrieb. Und wer schon einmal einen Blick hinter die Bühne geworfen hat, kann dies bestätigen. Versenkbarer Orchestergraben, eine Drehscheibe und geräumige Seitenbühnen – im neuen Theater waren Konzerte genauso möglich wie Tanz, Oper, Operette und Schauspiel. Entworfen wurde die Architektur von Ernst Huhn, einem Kino- und Theaterbauer aus Düsseldorf.

Die geschwungenen Treppe verbindet das Foyer und die obere Etage mit Zugang zu den Logen-Plätzen. Foto: Jürgen Moll

Wer sich im Inneren des Theaters zumindest ein wenig an die Atmosphäre eines Kinos erinnert fühlt, liegt nicht ganz daneben. Denn Ernst Huhns Büro hat rund 300 Kinos geplant und gebaut. Außerdem war der Düsseldorfer Teil des Architekturteams, das die Deutsche Oper am Rhein in Düsseldorf neu errichtete. Die Kosten für das neue Theater wurde in einem Leserbrief vom 20. Februar 1953 mit rund „vier Millionen D-Mark“ als eigentlich viel zu hoch angekreidet – eine Meinung, die laut Gisela Schmöckel durchaus der damaligen Meinung „in weiten Kreisen der Bevölkerung“ entsprach. Letztlich fielen sie mit 2,2 Millionen D-Mark deutlich geringer aus, und zudem seien sie im vorher festgelegten Kostenrahmen geblieben.