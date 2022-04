Demnächst in Krefeld : Sinfoniker spielen Tschaikowskis  Pathétique

Krefeld Im nächsten Sinfoniekonzert tritt die international gefragte Violinistin Alena Baeva auf. Sie interpretiert ein wenig bekanntes Werk von Mieczyslaw Karlowitz. Es wird eine Entdeckung für Musikliebhaber.

Viele Musikfreunde werden sich noch an das Sinfoniekonzert im Mai 2019 erinnern, als die junge Geigerin Alena Baeva das Violinkonzert von Antonin Dvorak – ob seiner Schwierigkeit von vielen ihrer Kolleginnen und Kollegen gemieden - glanzvoll zur Aufführung brachte. Nun kommt die 1985 in Kasachstan geborene Künstlerin, die inzwischen international begehrt ist, wieder an den Niederrhein. Für die Konzerte am 5. und 8. April im Seidenweberhaus bringt sie ein wenig bekanntes Werk mit: das Violinkonzert A-Dur op.8, das der gebürtige Pole Mieczyslaw Karlowitz 1902 komponierte.