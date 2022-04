Bald im Mönchengladbach : Theaterstück über die Erfinderin der Computersprache

Mönchengladbach Ada Lovelace ist eine der wichtigsten Wissenschaftlerinnen weltweit. Doch kaum jemand kennt sie. Deswegen hat Theaterschauspielerin Katharina Kurschat ein Theaterstück über sie geschrieben. Am Sonntag feiert es Premiere.

Wer ist eigentlich Ada Lovelace? Jedes Mal, wenn Theaterschauspielerin Katharina Kurschat bei Freunden und Bekannten nachfragte, wusste niemand die Antwort. Und das, obwohl Lovelace eine der wichtigsten Wissenschaftlerinnen der Geschichte ist: Sie gilt als erste Programmiererin der Welt. Im Alter von 28 Jahren schrieb sie Computersprache für eine Maschine, die es noch gar nicht gab und legte damit den Grundstein für die Informatik. Trotz ihrer Arbeit ist sie kaum bekannt: „Sie wurde in der männlich dominierten Geschichtsschreibung einfach vergessen“, sagt Kurschat.

Während der Pandemie beschäftigte sich die 25-Jährige intensiver mit Lovelace und begann, ein Theaterstück über sie zu schreiben – es schildert das Leben der Wissenschaftlerin, in dem sie sich in der männlich dominierten Welt immer wieder beweisen musste und deren Arbeit zu Lebzeiten nicht wahrgenommen wurde. „Ich möchte ihr mit dem Stück ein Denkmal setzen“, sagt Kurschat. Sie hat das Stück nicht nur geschrieben, sondern auch inzensiert. Auf der Bühne wird sie selbst die Rolle der Ada Lovelace spielen. Eine Menge Arbeit hat Kurschat, die erst seit einem Jahr am Theater Krefeld Mönchengladbach ist, investiert. „Es war anstrengend, aber eine tolle Erfahrung. Ich glaube, man könnte es mit einer Geburt vergleichen“, sagt sie.