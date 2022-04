Lesung in Krefeld : „Rückkehr“ - ein Roman der nicht stillbaren Sehnsucht

Krefeld Lesetipp: Willi Achtens gerade erschienenes Buch ist Heimatroman, Thriller, Familiendrama - und immenser Lesesog. Am Mittwoch, 6. April, liest der Autor in der Mediothek.

Martin Kilv - der Ich-Erzähler - will nach einem Vierteljahrhundert noch einmal an den Sommer 1993 anknüpfen. Es war der letzte Sommer seiner unbeschwerten Jugend. Damals ist etwas passiert, was alles veränderte. Etwas, das ihn mit Mitte 40 noch nicht losgelassen hat. Dieses ungute Gefühl, die Ahnung von Unsagbarem zieht Achten wie einen feinen Gazeschleier durch die Geschichte und lässt es mäandern durch die beiden Zeitebenen 1993 und heute. Achten hält seine Leser unbarmherzig hin, wirft ihnen Köder aus, schafft Cliffhanger und zwingt sie in den Lesestrom bis zum letzten Kapitel.

„Der Ort meiner Kindheit war ein schöner Ort“ - so beginnt der Roman. Es ist ein Dorf in den Bergen, archaische Natur, ein Ort der Freundschaften und der ersten großen Liebe. Ein Ort, an dem Kilv erwachsen wird - und eine aus dem Ruder gelaufene Protestaktion gegen einen Skilift-Krösus, der größenwahnsinnige und naturzerstörische Tourismuspläne verwirklichen will, hat damit wesentlich zu tun. So kehrt Kilv zurück in sein Dorf, in sein Elternhaus. Vater und Mutter sind längst tot, aber die Freunde von damals sind geblieben, auch die Jugendliebe. Nur einer fehlt: Bruno. Und das hat etwas mit dem Geschehen von damals zu tun.