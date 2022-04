Krefelder Nachwuchs : Debütkonzert der jungen Talente aus der Musikschule  

Krefeld Vor dem Sinfoniekonzert am Freitag, 8. April, stellen sich Preisträger des Landeswettbewerbs „Jugend musiziert“ im Seidenweberhaus vor. Das Programm ist eine Überraschung

(ped) Der kommende Freitag ist ein wichtiger Tag für die Krefelder Musikschüler. Am 8. April werden einige von ihnen sozusagen das Vorprogramm für die Profis der Niederrheinischen Sinfoniker geben. Sieger des Landswettbewerbs „Jugend musiziert“ geben an diesem Tag ab 19 Uhr ihr Debüt-Konzert im Seidenweberhaus - mit einem Programm, mit dem sie bereits die Wetbewerbsjury überzeugt haben Im Anschluss startet um 20 Uhr das große Sinfoniekonzert mit der Violinistin Alena Baeva als Gastmusikerin unter der Leitung von Generalmusikdirektor Mihkel Kütson.

Wegen der Unberechenbarkeiten der aktuellen Coronawelle gibt es noch keine fixen Infos zum Programm. Fest steht, dass zehn Talente aus Krefeld in Detmold erfolgreich am 59. Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ teilgenommen haben. Sie haben unter mehr als 800 Teilnehmenden aus Nordrhein-Westfalen beim Wettbewerb überzeugt. Wesentliche Kriterien bei der Bewertung der musikalischen Darbietungen waren künstlerische Gestaltung, Tonqualität, Spieltechnik, Texttreue, das stilistische Verständnis und die Qualität des gemeinsamen Musizierens.

Neun Jugendliche der Musikschule traten an: Hedda Luise Quebbemann erhielt mit dem Akkordeon in der Solowertung einen 2. Preis. In der Solowertung Violine erspielte sich Dimitri Karipsiadis ebenfalls einen 2. Preis. Aliena Krull gelang ein 3. Preis. Heimo Wang erreichte in der Solowertung Violoncello einen 2. Preis und Pauline Krull einen 3. Preis. Am großen Kontrabass erzielte Tobias Nowak einen 1. Preis. Seine jugendliche Begleiterin Madita Nicole Delau wurde von den Juroren für ihre souveräne musikalische Unterstützung am Klavier ebenfalls mit einem 1. Preis ausgezeichnet.