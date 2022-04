Sparkassenkulturstiftung unterstützt Krefelder Musikschule : Boten tragen Musik in Kitas und Schulen

Das rote Logo weits die Musikboten aus: (v.l.) Ulrich Güttsches, Gabriele Koenig, Ralph Schürmanns und Lothar Birnbrich Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Mit einem neuen Programm will die Musikschule auch Kinder auffangen, die unter Corona oder durch Flucht aus Kriegsgebieten gelitten haben. Die Freude an Musik sollen die Kinder erleben und weitertragen.

Die Langzeitförderung der Sparkassenkulturstiftung geht von jetzt an für fünf Jahre an die Musikschule. Für das Projekt „Krefelder Musikboten“ wurde eine Viertelmillion Euro bewilligt. Kitas und Grundschulen sollen in den Genuss dieser Zuwendung kommen: „Unsere Zielgruppe sind die Kinder zwischen vier und acht Jahren“, erklärt Ralph Schürmanns, Leiter der Musikschule. Die Teilnahme an dem Programm wird kostenlos sein; Kitas und Schulen können sich bei der Musikschule bewerben.

Mit einem E-Auto werden die Mitarbeitenden zu den Einrichtungen fahren und die Kinder einmal wöchentlich zu bestimmten Themen anleiten. Für die Kitas stehen ‚Sprache und Stimme‘, ‚Bewegung und Tanz‘, ‚Instrumente‘ oder ‚Musik und Fantasie‘ auf dem Programm. In den Grundschulen können halbjährliche Kurse mit den Schwerpunkten ‚Instrumente‘, ‚Schlagwerk‘, ‚Orientierungskurs‘ zu Instrumenten, ‚Singen‘ oder ein ‚Musical Workshop‘ gewählt werden.

Auf Wunsch kommt die Mitarbeiterin Ilka Hoffmann in die Kitas und Schulen und berät zu dem Programm, wobei die Wünsche der Einrichtung im Vordergrund stehen. Eine Rolle spielen auch die Ausstattung und die räumlichen Möglichkeiten. Die Musikschule verfügt über Leihinstrumente; aus dem Fördergeld könnten bei Bedarf auch noch weitere angeschafft werden.

Schürmanns ist zuversichtlich, dass alle Bewerber an dem mobilen Programm teilnehmen können – die Förderung umfasst fünf Jahre und kann sich so nachhaltig entfalten. Schürmanns hat nicht nur die Kinder im Blick, deren Kindergarten- und Schullaufbahn durch Corona beeinträchtigt wurde, sondern sieht auch Möglichkeiten für die geflüchteten Kinder: „Wir wollen kreative Inseln schaffen, Räume des gemeinsamen Gestaltens und Rückzugsräume.“ Er ist sich sicher, dass die emotionale Entfaltung mit Musik Defizite in der Sprache und der Bewegung und der psychosozialen Situation ausgleichen und eben auch den traumatisierten Kindern helfen kann.

Bei den Modulen soll kein Druck aufgebaut werden, sondern man möchte den Unterricht ergänzen und die musikalische Bildung verstärken. Allerdings wird von den Kindern eine Gegenleistung erwartet: Sie sollen mit dem musikalisch Erarbeiteten vielleicht in ein benachbartes Seniorenheim gehen, neue Mitschüler oder Kitakinder begrüßen oder den Eltern ein Minimusical vorführen. Die Freude an der Ausdrucksform Musik wird dann in der Stadt weitergetragen.

Das geschieht auch äußerlich: Die Kinder bekommen buntbedruckte T-Shirts und Leinenbeutel mit dem Logo ‚Musikboten‘ und werden so zu kleinen Botschaftern der Musik. „Die Resonanz ist übrigens jetzt schon überwältigend“, sagt Schürmanns, dessen Musiklehrer und -pädagogen bereits in einigen Einrichtungen unterwegs sind. Was man sich wünscht: Musik soll in die lebenslange Bildungsbiografie der Kinder eingepflanzt werden, damit Spaß und Freude daran sie auch ein Leben lang begleitet.

Lothar Birnbrich von der Kulturstiftung der Sparkasse zu der Entscheidung für die Musikschule: „Es ist unser Anliegen, Kinder und Jugendliche zu fördern und musikalische Früherziehung möglich zu machen – hier geht es um Qualität, die über den normalen institutionellen Betrieb hinaus geht.“ Mit dem Kresch Kinder und Jugendtheater (Förderung 2007-2011) und der Lesetreppe der Mediothek (2012-2016) standen bereits bei zweien der bislang vier geförderten Langzeitprojekte die Kinder im Mittelpunkt der Zuwendungen.