Museumstag in der Villa Merländer : Leid und Schuld der KZ-Inhaftierten Margarete Ries

Szenische Zeitreise: Die Bremer Shakespeare Company tritt am Internationalen Museumstag in der Villa Merländer auf. Foto: Marianne Menke

Krefeld Die Shakespeare Company ist zum Museumstag in der Villa Merländer zu Gast mit der szenischen Lesung „Im Lager hat man auch mich zum Verbrecher gemacht“.

Die Shakespeare Company rollt den Fall in ihrem Stück „Im Lager hat man auch mich zum Verbrecher gemacht“ auf. Das ist beim Internationalen Museumstag am Sonntag, 15. Mai, in der NS-Dokumentationsstelle in der Villa Merländer zu erleben. Die Vorstellung beginnt um 15 Uhr und ist das Herzstück eines Veranstaltungsprogramms, das kostenlose Angebote für Kinder und Erwachsene macht.