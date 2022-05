NS-Dokumentationsstelle in Krefeld : Stolpersteine werden am 8. Mai zum Glänzen gebracht

Krefeld Die mehr als 200 Stolpersteine in Krefeld sind ein vom Künstler Gunter Demnig geschaffenes dezentrales Denkmal. Treffpunkt für alle freiwilligen Unterstützer ist an der Villa Merländer.

(RP) Die NS-Dokumentationsstelle der Stadt Krefeld und der Förderverein Villa Merländer nehmen das Ende des Zweiten Weltkriegs am kommenden Sonntag, 8. Mai, zum Anlass, über die Stiftung von Stolpersteinen, Putzpatenschaften und eine Putzaktion zu informieren. Als optisches Zeichen sollen an diesem Tag alle bisher in Krefeld verlegten Stolpersteine zum Glänzen gebracht werden.

Treffpunkt für alle freiwilligen Unterstützer ist am 8. Mai um 11 Uhr an der Villa Merländer, Friedrich-Ebert-Straße 42. Dort werden die Gruppen eingeteilt und Reinigungsmittel ausgegeben. Mit der Beteiligung an dieser Putzaktion gehen Helfer keine allgemeine Verpflichtung für eine stetige Pflege eines Stolpersteines ein. Die mehr als 200 Stolpersteine, die bisher in Krefeld verlegt wurden, sind ein vom Künstler Gunter Demnig geschaffenes dezentrales Denkmal. Nicht nur jüdische Opfer des Holocausts werden mit den Stolpersteinen bedacht, genauso gedenkt man Sinti und Roma, Zeugen Jehovas, Homosexuellen, geistig und körperlich Kranken sowie Menschen, die wegen ihrer politischen Einstellung verfolgt wurden oder weil sie mit ihrem Lebensentwurf nicht in das Weltbild des Nationalsozialismus passten.