In der Krefelder NS-Dokumentationsstelle : Die Kommissare der Stunde Null

„Die Kriminalpolizei war massiv an den Verbrechen der NS-Zeit beteiligt“, sagt Sandra Franz, Leiterin der NS-Dokumentationsstelle. Foto: Stadt Krefeld

Krefeld Mit dem Kriegsende und der Entmachtung der Nationalsozialisten endete nicht die Verfolgung von Minderheiten. Denn in den 1950er Jahren saßen viele Beamte noch auf ihrem Posten, oft in leitender Funktion. Eine neue Ausstellung in der Villa Merländer wirft einen Blick auf „Die Kommissare. Kriminalpolizei an Rhein und Ruhr 1920-1950“.