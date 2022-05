Ausstellung in Krefeld : Abstrakte Bilder - mit Perlen gemalt

Kuratorin Ulrike Denter ist besonders angetan von der ästhetischen Wirkung der Perlen. Die Unikate der Ausstellung stehen zum Verkauf. Die Preise bewegen sich bei etwa 50 bis 500 Euro. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Im Haus der Seidenkultur sind ab Sonntag Perlenstickereien von Margarete Schumacher zu sehen. Sie hat ihre Reiseimpressionen in bunt schillernde Bilder aus Glasperlen verwandelt - weit abseits vom Mainstream.

Margarete Schumacher ist immer gerne gereist. Vor allem an ferne Orte und in fremde Kulturen: Südkorea, Malaysia, aber auch Tunesien haben sie inspiriert. Ihre Erinnerungen hätte sie wie die meisten Touristen in Fotografien festhalten können. Aber sie wählte eine andere Bildsprache: Sie stickte ihre Reiseimpressionen mit feinen Nadeln, hauchdünnen Seidenfäden und glänzenden Perlen zu Gemälden auf kostbare Stoffe. Das Haus der Seidenkultur eröffnet am Sonntag, 8. Mai, die Ausstellung „Schillernde Perlen am seidenen Faden“ mit Perlenstickereien von Margarete Schumacher.

„Das Faszinierende ist, dass Margarete Schumacher alles ohne Vorlage auf den Untergrund gebracht hat“, sagt Ulrike Denter, Kuratorin der Ausstellung. Über die Professorin und Künstlerin Annette Pöllmann ist Denter auf die Perlenstickerin gekommen. Denn Margarete Schumacher (1916-2018) war eine Schwester von Annette Pöllmann. Wer die Farbensprache der langjährigen Dozentin der Hochschule Niederrhein kennt, sieht auch in den Perlenwerken ein Gespür für farbliche Harmonie.

Auch diese Vögelchen hat Margarete Schumacher kreiert. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Anders als ihre Schwester hat Margarete Schumacher keine künstlerische Ausbildung gehabt. „Sie war Autodidaktin, aber zeit ihres Lebens immer künstlerisch-kreativ“, berichtet Denter. Auf die Perlen ist sie erst mit fast 60 Jahren gestoßen. Als sie 2018 im Alter von 102 Jahren starb, war ihr Haus voll mit Perlen-Schätzen, erzählt die Kuratorin. Es sei mehr gewesen als ein Hobby. Margarete Schumacher habe auch ausgestellt: in Südkorea, in Luxemburg und zuletzt 2009 in ihrer Heimatstadt Iserlohn.

Das perlenbestickte Bolero - ein Sammlungsstück aus dem Biedermeier - ergänzt die Schau. Foto: Petra Diederichs

Perlenstickerei ist ein altes Kunsthandwerk, indigene Völker verwenden sie noch heute, um ihre Kleidung und Gürtel optisch aufzuwerten. In Deutschland erlebte die feine Handarbeit ihre Blütezeit im Biedermeier. Höhere Töchter zierte es, wenn sie feine Freundschaftsbilchen, kleine Täschchen für die Mutter oder Tabaksbeutel für den Liebsten aufwändig bestickten und mit kleinen Perlen gestalteten. Dass Perlen - mitunter sogar als Zahlungsmittel - über Jahrhunderte hinweg eine immens große Bedeutung hatten, war auch ein Grund für das Team im Haus der Seidenkultur, dem Thema eine Ausstellung zu widmen. Doch man war überrascht: „Es gibt kaum Literatur über die Kunst der Perlenstickerei“, sagt HdS-Sprecher Dieter Brenner.

Trauerweide oder die perlende Lava eines Farbvulkans auf dem Grundton Lila Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Deshalb holte man Rita Mielke ins Boot. Die Kunsthistorikerin zählt zu den wenigen Expertinnen, die sich auf diese Kunst spezialisiert haben. „Sie sagt, es liegt, daran, dass das Thema heute abseits des Mainstreams liegt“, berichtet Brenner.

Und genauso wirken auch die Perlenmalereien, die Schumacher kreiert hat. Sie entziehen sich zeitlichen Einordnungen und Moden. Oft sind es abstrakte Motive, die wirken, als habe sie Perlen mit leichtem Schwung auf eine Seide fließen lassen und sei der zufälligen Spur mit Nadel und Faden gefolgt. Ein postkartengroßes Motiv wirkt wie eine Szene am Meer mit Wellen und Wolken. Eine rosé und silbrig schimmernde Form erinnert an einen Reiher. Manchmal meint man das Rad eines Pfaus zu erkennen, vielleicht ist es auch die fantasiereiche Umsetzung eines Herbstblattes.

Mitunter hat Margarete Schumacher ihren aparten Bildern Namen gegeben wie „Cascade“, „Medusa“, „Mummenschanz“ oder „Wind von Ost“. Oft aber wollen sie frei gedeutet und interpretiert werden wie beim Wolkenlesen. Fast immer hat Schmacher mit Linien und unterschiedlichen Größen der Perlen Bewegung ins Bild gebracht. So entstehen Landschaften, flächige Strukturen, eine Improvisation über eine Stimmung. Wellen und Vögel sind beliebte Motive. Das zeigt Denter an einer Wand, an der sie die Perlenbilder mit textilen Vogel-Mobiles ergänzt, was sehr putzig aussieht.

Faszinierend ist Margarte Schumachers klarer Blick für Effekte. Den Glanz der gläsernen Rocaille- und Stäbchenperlen hat sie kalkuliert eingesetzt. Bändchen und Textilstreifen bilden dazu einen lebhaften Kontrast oder die feinschimmernden Fäden in einem Seidengewebe irrisieren im Duett mit den Glaskügelchen. Ihre ruhige Hand und ihre Ausdauer sind unvorstellbar: Hier ist nichts geklebt oder eingewebt. Jede Perle ist einzeln oder als Paar mit einer zweiten Perle von Hand aufgestickt.

Zur Vernissage am Sonntag, 8. Mai, ist die Zahl der Besucher begrenzt. Damit viele die Eröffnung miterleben werden, gibt es ab 11 Uhr einen Livestream. Das ist eine gute Erfahrung aus der Corona-Zeit. „Da hatten wir 1000 Zushauer“, sagt Brenner. „Der OB regte an, das künftig immer so zu machen.“ 1000 Euro hat das HdS von Volksbank Krefeld und creinvelt dafür bekommen. Das Kamerateam des Covestro Film-Foto-Clubs arbeitet ehrenamtlich. Per Video schaltet sich auch Oberbürgermeister Frank Meyer zu. Und auch ein Interview mit Kunsthistorikerin Mielke wird eingeblendet. Gitarrist Christian Winter ergänzt „perlende Klänge“.