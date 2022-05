Am 14. Mai in Krefeld : Getanzte Demokratie in der Fabrik Heeder

Am 14. Mai in Krefeld

Krefeld Beim Festival „First & Further Steps“ zeigt Chikako Kaido eine Choreografie, die sich mit demokratischen Prozessen unserer Gesellschaft auseinandersetzt. Politischer Wandel wird tänzerisch umgesetzt.

(ped) Der Titel klingt ungewöhnlich für eine Tanzprodution: „Heilen, Täuschen, Demokratie“. Die Choreografie von Chikako Kaido ist in der Reihe „First & Further Steps“ am Samstag, 14. Mai, 20 Uhr, in der Fabrik Heeder zu sehen. Das Stück setzt sich mit den demokratischen Prozessen unserer Gesellschaft auseinander. Nach der Aufführung wird zum Künstler-Talk mit Chikako Kaido und der Kulturjournalistin und Tanzkritikerin Melanie Suchy eingeladen.