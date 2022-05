Krefelder A-Capella-Ensemble : Bei den silk-O-phonics ist jede Stimme ein fröhliches Solo

Krefeld Der Krefelder A-Capella-Chor feierte seine Ü20-jähriges Bestehen mit viel Freude am Konzert. Sogar das „Schlagzeug“ ist eine menschliche Stimme. Humorvoll geht es „vom Loch zum Ton“.

Auf ihr Konzert zum 20-jährigen Bestehen mussten die Sängerinnen und Sänger der silk-O-phonics ein Jahr lang warten, doch jetzt konnten sie ihren Geburtstag als Ü20-Jubiläum feiern. Dazu hatten sie ihr Publikum am Sonntagabend in die Aula der Maria Montessori Gesamtschule eingeladen.

Bevor das Konzert startet, sorgen sie für einen Blick ins „Familienalbum“ des Chors mit Bildern in Endlosschleife, die das Publikum schon einmal einstimmen und für Neue eine erste Vorstellung von dieser Gemeinschaft geben. Es scheint oft fröhlich in den Proben und Konzerten zuzugehen, kann man den Fotos entnehmen. Dass der Chor mit viel Spaß und Kreativität auch sein Geburtstagskonzert gestaltet, ist da nur logisch. Als roter Faden zieht sich in humorvollen Wortbeiträgen und kleinen Sketchen die Geschichte des 2001 gegründeten Ensembles durch das Programm.