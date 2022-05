Krefelder Produktion : Spielfilm-Vision über Europa als Stream

Krefeld Die Krefelder Multimedia-Künstlergruppe sputnic zeigt ihr Video „Western Dreams and Eastern Promises“ im Rahmen der Ruhrfestspiele als kostenloses Video on demand.

(ped) Die Träume des Westens und die Versprechen des Ostens haben die kreativen Köpfe von sputnic und Kainkollektiv beschäftigt. Gemeinsam sind die Multimedia-Künstler durch europäische Länder gereist. Ihre Eindrücke haben sie im Spielfilm „Western Dreams and Eastern Promises“ umgesetzt. Im Rahmen der Ruhrfestspiele ist er jetzt als Video on Demand zu sehen.

„Wir malen es uns aus: Europas Götter wachen auf in menschlicher Gestalt. Die Welt wird wieder jung und ist schon alt.“ So beschreiben die Sputnics ihr Sujet. Es sei eine Reise auf den Spuren der Unruhen, die das Image des heutigen Europas prägen. Irgendwo zwischen Heimat und Apokalypse: Die mythologische Figur Europa steigt von ihrem Sockel auf der Akropolis, um ihre Familie zusammenzurufen. Denn die Welt will Europa die Trojanischen Pferde zurückgeben, die es ihr in 3000 Jahren Geschichte vermacht hat. Der Film durchquert ober- wie unterirdisch die europäischen Landschaften von Sibiu, Wien und Warschau über London bis Athen und Lissabon und zurück ins Ruhrgebiet. Es entsteht ein visionäres Porträt Europas, das die Umrisse des alten Kontinents noch einmal vermisst, kurz bevor seine Systeme kollabieren. Der Film ist bis 15. Mai zu sehen, jederzeit und kostenlos über /www.ruhrfestspiele.de/programm/2022