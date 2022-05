Konzert in Krefeld : Makaber und melancholisch - Sinfoniker glänzen mit Mahler

Krefeld Beim 6. Sinfoniekonzert im gut besuchten Seidenweberhaus fesselten Gastdirigent Josep Caballé-Domenech und das Orchester ihr Publikum mit Gegensätzen.

So gelang auch für nicht Mahler-erfahrene Zuhörer eine gut zu verfolgende Wiedergabe des großflächigen Opus, von dem Helmuth Osthoff einst sagte: „So extreme Gegensätze, eine solche Mischung von Makabrem, Hohnvoll-Parodistischem, Vulgärem und traumhaft Melancholischem hat es in der Geschichte der Sinfonie zuvor nicht gegeben.“ Damit meinte der Musikwissenschaftler vor allem den dritten Satz, der mit dem solistisch vom Kontrabass (Klaus Schneider) in hoher Lage und fast gequält klingenden, in Moll intonierten Kinderlied „Bruder Jakob“ beginnt. Dieses setzt sich als monotones Kanongeflecht durch alle Instrumentengruppen fort, bis die Solo-Oboe (Keith Lun) mit beißender Ironie antwortet. Insgesamt erfuhr diese komplizierte Sinfonie eine profunde Wiedergabe durch alle Instrumentengruppen des Orchesters, der das Publikum seine Bewunderung nicht versagte.