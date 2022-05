Auftritt in Friedenskirche : Chorkonzert verspricht Frühlingsrauschen

Auftritt in Friedenskirche

Krefeld Für Samstag, 14. Mai, lädt der Bockumer Sängerbund in die Friedenskirche ein. Hören lassen sich dort Melodien aus Oper, Operette und Musical. Drei Freunde singen mit.

(ped) Stefan Lex ist ein gern gesehener und gehörter Gast beim Gesangverein Sängerbund 1884 Krefeld-Bockum. Der „Charming Tenor“ kommt auch zum ersten großen Frühlingskonzert des Chores nach der Corona-Pause, das am Samstag, 14. Mai, in der Friedenskirche stattfindet. Und Lex bringt noch zwei Freunde mit. Mit seinen Tenorkollegen Michael Kurz und Thomas Heyer, die ebenfalls auch solistisch auftreten, bildet er das Trio „3 Tenöre – 3 Freunde“. Zu dritt werden sie zum „Besuch in der Oper“ einladen.