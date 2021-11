In Gedenken an die Krefelder Pogrom-Nacht : Stolpersteine sind geputzt

Krefeld Im Vorfeld der Nacht vom 9. auf den 10. November, in der vor 83 Jahren die Synagoge brannte, haben Ehrenamtler am Samstag Stolpersteine gereinigt.

(bk) Der Pogrom gegen die jüdische Bevölkerung auf deutschem Gebiet jährt sich am 9./10. November zum 83. Mal. In dieser Nacht wurden Synagogen angezündet, Geschäfte und Wohnungen von jüdischen Bürgern zerstört. Diese vom nationalsozialistischen Regime organisierten und gelenkten Gewaltmaßnahmen werden heute als Beginn der Shoa gesehen, des systematischen Massenmords an der jüdischen Bevölkerung Europas. Aus diesem Anlass hatte der Förderverein Villa Merländer am Samstag zum Putzen der Krefelder Stolpersteine aufgerufen.

Zahlreiche Helfer polierten die im Boden verlegten kleinen Gedenktafeln, durch die Passanten an das Schicksal der Menschen erinnert werden sollen, die in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt, entrechtet, ermordet, deportiert oder in den Suizid getrieben wurden. Im Garten der Villa Merländer an der Friedrich-Ebert-Straße gab Sandra Franz, Leiterin der NS-Dokumentationsstelle, eine Einführung in das Stolpersteinprojekt. Anschließend unterteilte sie die Freiwilligen in Gruppen, die die jeweils zu putzenden Steine eines Stadtgebietes reinigten. Putzmittel wurden vom Förderverein zur Verfügung gestellt. Zudem gab es für Interessierte die Gelegenheit, die Sonderausstellung „Die Kommissare“ in den Räumen der Villa Merländer anzusehen.